香港热股：南戈壁盘中曾挫逾13%，中投公司可换股债券面临违约风险

路透香港3月25日 - 于蒙古从事煤炭开采的加拿大南戈壁 周二早盘盘中曾挫逾13%，因公司连年亏损且资金紧绌，其股东中国主权财富基金--中国投资有限公司 所持2.5亿美元可换股债券亦面临债务违约风险。

南戈壁早盘曾低探4.8港元，为自2010年上市以来新低；中午收跌10.85%，报4.93港元。

于加拿大同时挂牌的南戈壁 于业绩公告表示，预期2014年中国的煤炭价格仍将面临压力，并将继续影响本公司的利润率和流动资金，令公司不大可能具备充足的资本资源，亦不会自采矿营运产生足够的现金流量以履行持续营运责任及未来合约承担，包括中投公司可换股债券的现金利息付款。

公司并称，“正寻求额外的融资来源，持续延迟取得额外融资可能最终导致2.5亿美元的中投公司可换股债券违约。”

南戈壁于2013年度录得净亏损2.37亿美元，较2012年净亏损9,750万美元显着扩大。

中投公司持有南戈壁约14%的股份，为第二大股东。全球矿商力拓 透过旗下子公司Turquoise Hill Resources 持有南戈壁约57%的股份。

中投公司于2009年认购南戈壁5亿美元有担保可换股债券，利率为8%，最长期限为30年，以助南戈壁加快推进蒙古的投资计划。2010年南戈壁行使债券赎回权并将其中2.5亿美元的可换股债券兑换成股份。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)