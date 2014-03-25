中国汇市：人民币早盘再随中间价走升，供求平衡市场预期再度分化

* 人民币随中间价续走升

* 盘间窄幅双向波动，供求平衡

* 市场无明显方向，等候指引

路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期汇率 周二早盘继续随中间价小幅走升。波动空间较窄，供求相对平衡。经过昨天人民币大幅升值后，本已偏向贬值的市场预期再度分化，短期可能维持横向盘整格局，等候方向指引。

“双向波动，不必过度解读。”一城商行交易主管说，目前市场在客盘驱动下双向波动，短期内可能在6.16元上方盘整。

市场人士认为，当前预期较为分化，汇率升贬都有理由支撑。接近一季度末，经常项目恢复顺差的可能性较大，加之本外币利差仍然存在，资本有维持流入的需求。

招商银行总行高级分析师刘东亮说，从草根调查来看，目前客户继续看多人民币、追加保证金的“不在少数”，虽然不好辨别是实需还是有套利动机，但起码说明市场大方向仍是看多人民币的。加之前期人民币贬值后结汇价格改善，也吸引一些实需入场结汇。

从这个角度而言，若监管层确实有打击单边预期、挤压套利资金的目的，那可能汇率贬值还不到火候，存在续贬的风险。

他认为，当下两个方向的汇率走势都不足为奇，市场可能需要进一步观察各类政治经济层面的导向。尤其是“习奥会”时美国总统奥巴马敦促中国推进更灵活的市场汇率体系，中国如何处理政策和市场的关系，也将是需要考量的因素。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.1827元，上日收报6.1888元。今日人民币兑美元中间价 为6.1426元，上日为6.1452元。

全球汇市方面，美元周二早盘全线小跌，纽约尾盘走势承压，因投资者买进欧元并推动澳元升至年内高位。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1780/85元，上一交易日尾盘报6.1799元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2005/35，上日尾盘为6.205。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）