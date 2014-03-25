《路透晚报》--3月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--MH370客机中国乘客亲属在马使馆外抗议，与警方发生冲突

马航MH370失联客机中国乘客的家属周二在马来西亚驻华大使馆外抗议时与警察发生冲突，家属要求马航和马来西亚政府解释清楚这架客机究竟发生了什么。

--中国经济：新型城镇化面临挑战，应支持市场发挥作用--世行高层

世界银行集团的常务副行长英卓华周二称，新型城镇化模式下政府将发挥不同的作用，应当支持而不是取代市场，允许中国的城市更有机和更高效地成长。按目前趋势，中国的城市在未来15年将在基础设施建设上投入约5.3万亿美元。

--中国经济：各国宏观政策协调遇困难，发达国家更要注意政策外溢效应-总理

中国国务院总理李克强周一表示，各国宏观政策协调遇到困难，发达国家更是要注意自身政策的外溢效应。李克强是在会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时做出上述表示的。

--中国政策：国务院多管齐下支持企业兼并重组，推行并联式审批

中国国务院最新发布关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见称，将推行并联式审批，避免互为前置条件。上市公司发行股份实施兼并事项，不设发行数量下限，兼并非关联企业不强制要求作出业绩承诺；同时改革上市公司兼并重组股份定价机制，增加定价弹性。

--《分析》服贸争议引爆两岸经济往来的深层焦虑

一项两岸服务贸易协议的审查演变成流血冲突令人始料未及。但也突显了台湾对大陆经济交往有必要建立一套能令大众信服的处理准则，往后争执将有前例可循；但若处理不当，未来的两岸协议或每每陷于苦苦挣扎的境地。

--《焦点》港资银行对大陆企业贷款激增，信贷风险令人关切

短短几年时间里，香港银行业对中国的贷款从零急剧增加到4,300亿美元，让人不禁担心，在中国经济成长减速、债务违约令投资者倍感不安的时候，港资银行在大陆的信贷风险敞口是不是太高了。

--路透专访：中国移动支付领域需建开放兼容的安全支付标准--万事达高层

随着中国互联网金融和移动支付领域体量越来越大，中国央行近期加强了监管力度。全球第二大支付网络--万事达中国区高层周二建议，中国的移动支付领域健康发展的核心是建立一个安全支付标准，开放和兼容性应是这一标准的重要考量因素。

【固定收益】

--中国公开市场：资金回归宽松正回购适度加力，央行仍坚持微调基调

在资金面回归宽松后，中国人民银行公开市场周二资金回笼适度加力。近两次央行正回购操作规模根据资金面变化灵活调整，表明政策在维稳的基础上，仍坚持微调基调。

--中国政策：监管机构简化银行间债市开户材料，新立账户闸口或在递进放开

中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。

--中国债市动态：现券趋弱IRS上行，公开市场抽水加力机构心态谨慎

中国银行间债市周二早盘现券震荡中趋弱；考虑无任何到期资金，机构认为公开市场今日460亿元人民币的抽水力度偏大，且场中对短期流动性谨慎心态犹存，推现券收益率略涨，同期利率互换(IRS)亦上行。

--中国货币市场：资金宽松回购利率涨幅有限，财政存款投放对冲正回购操作

中国银行间市场主要质押式回购加权利率周二涨幅有限，14天期限品种涨幅稍明显。市场人士表示，央行正回购操作量虽略超出市场预期，但财政存款投放对流动性提供支撑，资金整体宽松局面不变。

--中国债市：IRS平坦化上行，正回购规模稍大加重资金面谨慎预期

中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二呈平坦化上行，今日公开市场正回购操作规模较预期稍大，加重资金面的谨慎预期，IRS短端涨幅因此更为明显。

--《交易人生》华尔街对冲基金再迎华人物理学家，高滨挥别美银美林

作为最早“移民”华尔街的物理学家之一，高滨的人生正如他钟爱的摄影一样，色彩缤纷。头顶美银美林利率策略分析主管、清华大学MBA教授的头衔，最新让他陷入投资界关注的焦点，则是一篇关于“超日债违约”是“中国的贝尔斯登时刻”的报告。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘再随中间价走升，供求平衡市场预期再度分化

人民币兑美元即期汇率周二早盘继续随中间价小幅走升。波动空间较窄，供求相对平衡。经过昨天人民币大幅升值后，本已偏向贬值的市场预期再度分化，短期可能维持横向盘整格局，等候方向指引。

--中港个股：工商银行获批为柬埔寨人民币业务清算行

以资产计全球最大的银行--中国工商银行周二表示，柬埔寨央行已经批准工行作为柬埔寨的人民币业务清算行。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收升0.1%连三日反弹，上海本地股和地产股领涨

中国股市沪综指周二收升0.1%，为连续第三日反弹，盘中上海本地股与地产股较为活跃。分析师指出，近期市场呈现低位震荡后小幅反弹行情，短期或将继续维持盘整走势。

--《市场热谈》为争取插旗阿里巴巴IPO，投行不惜舍弃其他肥美交易

中国电商巨头阿里巴巴的首次公开发行(IPO)有望成为史上最大规模的科技股上市案，每一家大型投行都想要分一杯羮。有多想要呢？根据汤森路透的资料，过去一年来，大型投行原本可以从承办其他客户业务赚到却放弃的费用，估计总额达1亿美元。

--中国证券：农行等五家银行有望率先发优先股，股息率料6.5%-8%--报载

中国证券报周二援引业内人士表示，农业银等四大国有银行及浦发银行等五家银行有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元人民币。

--路透专访：海外投资者对A股纳入MSCI指数初期反馈毁誉参半--MSCI主管

在国际指数编制机构MSCI明晟稍早宣布将A股引入旗下指数后，该公司董事总经理谢征傧表示，就目前他们接触的数十家机构或接到反馈来看，海外投资者对于这一计划持赞成或反对意见的大概各占一半。在指数调整计划获得通过后，估计在一年内会有120亿美元资金将投向A股市场。

--中国基金：QFII A股基金2月平均业绩跌2.09%，逊于国内同业--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布月度报告称，今年2月整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩下跌2.09%，前两个月累计跌5.83%，表现均逊于中国国内股票型。

--中港个股：兖州煤业放弃买断兖煤澳洲计划，预期中国煤价保持疲弱

中国兖州煤业放弃买断旗下兖煤澳洲(Yancoal Australia)剩余股权的计划，导致后者股价跳水，对于正试图重新站稳脚跟的煤炭行业而言也是不祥之兆。

--《路透峰会》若中国放宽限制，华侨银行可能提高在宁波银行持股