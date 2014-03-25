欧洲个股：法国巴黎银行将在乌克兰减员1,600人，就经济环境而调整

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透巴黎3月24日 - 法国最大的上市银行--巴黎银行 称在2015年之前，其在乌克兰的员工数量将减少1,600人，因面临艰苦的经济环境而做出调整。
据国际清算银行(BIS)，法国银行业在俄罗斯的业务最多。巴黎银行持有与俄罗斯银行Sberbank 合资公司的少数股权，且持有一家乌克兰银行UkrSibBank。
“过去几年，我们不得不适应乌克兰的经济环境。”巴黎银行首席执行官Jean-Laurent Bonnafe接受采访时称。(完)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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