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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 12:40 BJT

欧洲个股：法国巴黎银行将在乌克兰减员1,600人，就经济环境而调整

路透巴黎3月24日 - 法国最大的上市银行--巴黎银行 称在2015年之前，其在乌克兰的员工数量将减少1,600人，因面临艰苦的经济环境而做出调整。

据国际清算银行(BIS)，法国银行业在俄罗斯的业务最多。巴黎银行持有与俄罗斯银行Sberbank 合资公司的少数股权，且持有一家乌克兰银行UkrSibBank。

“过去几年，我们不得不适应乌克兰的经济环境。”巴黎银行首席执行官Jean-Laurent Bonnafe接受采访时称。(完)
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