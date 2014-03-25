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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 12:50 BJT

《全球汇市》美元脱离近期高位，美国经济动能存疑打压美元

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3830 1.3838 -0.06 +0.62 1.3745

美元/日圆 102.32 102.23 +0.09 -2.83 105.30

欧元/日圆 141.50 141.47 +0.02 -2.23 144.73

美元/瑞郎 0.8809 0.8807 +0.02 -1.33 0.8928

英镑/美元 1.6489 1.6496 -0.04 -0.40 1.6556

美元/加元 1.1200 1.1191 +0.08 +5.46 1.0620

澳元/美元 0.9132 0.9132 +0.00 +2.46 0.8913

新西兰元/美元 0.8548 0.8541 +0.08 +4.17 0.8206

澳元/日圆 93.450 93.320 +0.14 -0.43 93.850

新西兰元/日圆 87.460 87.310 +0.17 +1.22 86.410

英镑/日圆 168.73 168.64 +0.05 -3.21 174.33

澳元/新西兰元 1.0681 1.0688 -0.07 -1.54 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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