《全球汇市》美元脱离近期高位，美国经济动能存疑打压美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3830 1.3838 -0.06 +0.62 1.3745
美元/日圆 102.32 102.23 +0.09 -2.83 105.30
欧元/日圆 141.50 141.47 +0.02 -2.23 144.73
美元/瑞郎 0.8809 0.8807 +0.02 -1.33 0.8928
英镑/美元 1.6489 1.6496 -0.04 -0.40 1.6556
美元/加元 1.1200 1.1191 +0.08 +5.46 1.0620
澳元/美元 0.9132 0.9132 +0.00 +2.46 0.8913
新西兰元/美元 0.8548 0.8541 +0.08 +4.17 0.8206
澳元/日圆 93.450 93.320 +0.14 -0.43 93.850
新西兰元/日圆 87.460 87.310 +0.17 +1.22 86.410
英镑/日圆 168.73 168.64 +0.05 -3.21 174.33
澳元/新西兰元 1.0681 1.0688 -0.07 -1.54 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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