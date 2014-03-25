欧洲企业：石油交易商维多去年营收小增1.3%至3,070亿美元

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦3月24日 - 石油交易商维多公司(Vitol)2013年营收近持平，虽然原油和油品交易量增加，但因竞争激烈导致营收又一年呈现个位数成长。
根据周一公布的业绩声明稿，这家位于瑞士的交易商去年营收达3,070亿美元，较2012年的3,030亿美元成长1.3%。
维多并未揭露其获利。尽管去年营收成长放缓，该公司仍普遍被视为是全球最大的独立石油交易商。
自2008年以来总营收已成长逾六成，但过去两年成长脚步明显放缓。自2011年营收2,970亿美元以来，仅成长3.5%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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