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货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 12:57 BJT

欧洲企业：石油交易商维多去年营收小增1.3%至3,070亿美元

路透伦敦3月24日 - 石油交易商维多公司(Vitol)2013年营收近持平，虽然原油和油品交易量增加，但因竞争激烈导致营收又一年呈现个位数成长。

根据周一公布的业绩声明稿，这家位于瑞士的交易商去年营收达3,070亿美元，较2012年的3,030亿美元成长1.3%。

维多并未揭露其获利。尽管去年营收成长放缓，该公司仍普遍被视为是全球最大的独立石油交易商。

自2008年以来总营收已成长逾六成，但过去两年成长脚步明显放缓。自2011年营收2,970亿美元以来，仅成长3.5%。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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