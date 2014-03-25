欧洲企业：石油交易商维多去年营收小增1.3%至3,070亿美元

路透伦敦3月24日 - 石油交易商维多公司(Vitol)2013年营收近持平，虽然原油和油品交易量增加，但因竞争激烈导致营收又一年呈现个位数成长。

根据周一公布的业绩声明稿，这家位于瑞士的交易商去年营收达3,070亿美元，较2012年的3,030亿美元成长1.3%。

维多并未揭露其获利。尽管去年营收成长放缓，该公司仍普遍被视为是全球最大的独立石油交易商。