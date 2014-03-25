全球经济：中国经济虽有降温迹象，但并未大幅放缓--韩国财长玄旿锡

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透首尔3月25日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，尽管有迹象显示中国经济活动降温，但中国的经济成长并未大幅放缓。
玄旿锡在对外国媒体的记者会上表示，企划财政部正密切关注中国经济成长放慢对全球金融市场的潜在影响。
他补充说，中国成长如果放慢，对韩国经济的影响可能有限，因韩国制造商对中国的出口约80%是用于向其他国家出口商品的原料。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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