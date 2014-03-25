《SAFT专栏》揣摩美联储预告加息时程的心路历程

**理由是次要的**

在升息问题上，理由是次要的。

部分人士指出，FOMC委员对未来利率水平的预估模式显示，增加的预估大部分都来自于委员会中的温和派。

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力称，这可能说明，这些美联储官员现在不再那么担忧经济或将面临的一些潜在极端风险。这可以解释为何在缺少经济改善的有力证据的情况下，美联储采取更加强硬的立场。

这远远算不上胜利宣言，不论是对量化宽松(QE)还是零利率而言。相反，这更像是疲于应对低增长环境之后鸣金收兵，而上述两大手段在这种环境中都作用有限。

上周美联储最有趣、也可能是最重要的言论来自美联储理事史坦。他称，在美联储制定政策时应更多考虑金融市场过热的风险，即使这样会牺牲就业目标。

“其他因素不变的情况下，在债市风险溢价估值低得反常时，应该降低货币政策的宽松程度--我的意思是，应该容许失业率预估与充分就业水平的差距拉大，”史坦周五表示。

史坦提出的证据显示，影响风险溢价的因素不是只有货币政策--正如最近和上次崩盘前那样，而且当紧缩局面常态化时，增长改善无法充分弥补过热的金融市场遭遇大量或突然解除仓位的风险。

重要的是，其承认了央行不能只顾着在金融市场煽风点火、然后再通过审慎监管来避免萧条。

虽然史坦谨慎表示并没觉得市场现在已经过热，但是他对监管和货币政策的想法，可能部分反映了一种对央行政策局限性的新觉悟。

叶伦的前辈格林斯潘(Alan Greenspan)和贝南克都因为大胆的货币政策赢得部分人士称许，尽管在他们治下，美国经历长期繁荣后也迎来了萧条和增长低迷。