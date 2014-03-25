路透基点：来宝集团计划为15亿美元循环贷款在香港和伦敦举行路演

路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，来宝集团计划于4月1日和3日分别在香港和伦敦为15亿美元364天期循环贷款进行路演。

这笔贷款已在周一展开筹组，此前有18家银行担任牵头行。

稍早报导，这18家银行包括：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、美银美林、三菱东京UFJ银行、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、高盛、汇丰银行、荷兰ING银行、摩根大通、莱斯银行、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行及大华银行。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点。

目前银行受邀分三个层次参与一般银团贷款。承贷5,000万美元或以上，综合收益为130个基点，有35个基点的费用，担任牵头行。承贷2,500-4,900万美元，综合收益为125个基点，有30个基点的费用，担任主办行。承贷1,500-2,400万美元，综合收益为120个基点，有25个基点的费用，担任共同主办行。

回复日期截止4月28日。

上述18家牵头行早前受邀参与本案的综合收益也是130个基点。

承诺费为加码幅度的30%。

贷款资金将用于一笔10.17亿美元364天期贷款的再融资，这笔旧贷款属于2013年5月20亿美元循环贷款的一部分。此笔364天期旧贷款的利率为Libor加码120个基点，承诺费同样为加码幅度的30%。

在3月中旬，来宝去年12月6.5亿美元三年期俱乐部贷款的一部分，在次级市场求售，价格为面值的99.25%。这笔贷款为2017年5月到期，在初级市场筹组时综合收益低于200个基点，利率为Libor加码约135个基点。

穆迪给予来宝Baa3评级。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)