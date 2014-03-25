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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 13:18 BJT

香港股市：恒指早盘小跌，但国药控股及康师傅跳升

路透香港3月25日 - 香港股市周二早盘小跌，在中资银行本周稍后公布业绩前，投资者仍在寻觅交投方向。

中国农业银行 财报周二稍晚将出炉，中国银行 业绩则在周三公布。

截至中午时分，恒生指数 小跌0.1%报21,820.64点。恒生国企指数 则升0.6%。

国药控股 跳涨6.3%，因瑞士信贷将该股评等从中性调升为表现优于大盘。

康师傅控股 亦大涨3.9%，因券商维持其买进评等。(完)
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