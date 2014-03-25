国际油市：布兰特原油期货跌向106.50美元，因中美制造业数据疲弱

"(中国)PMI初值更加重要，“辉立证券投资分析师Tan Chee Ta说，PMI数据逊于预期”导致市场信心大举看空，拖累油价“。

投资者亦关注乌克兰和俄罗斯方面的紧张情势以寻找交易线索。俄罗斯是全球最大的石油生产国。