国际油市：布兰特原油期货跌向106.50美元，因中美制造业数据疲弱

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
0515 GMT，布兰特原油期货 跌0.13美元至每桶106.68美元，周一收报106.81；美国原油期货 下滑0.03美元报每桶99.57美元，前一日小幅收高报99.60美元。
"(中国)PMI初值更加重要，“辉立证券投资分析师Tan Chee Ta说，PMI数据逊于预期”导致市场信心大举看空，拖累油价“。
如果数据显示美国上周石油库存继续上升，油价可能进一步承压。美国能源资料协会(EIA)将于周三公布美国一周石油库存数据。
投资者亦关注乌克兰和俄罗斯方面的紧张情势以寻找交易线索。俄罗斯是全球最大的石油生产国。
美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。
利比亚国家石油公司(NOC)表示，El Feel油田停工将导致周二全国石油日产量降至15万通左右，之前通往Mellitah港口的管道关闭。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/郑茵 审校 王兴亚/于春红)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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