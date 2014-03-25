台湾股市：反弹收高近1%，摆脱反服贸抗议纷扰

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透台北3月25日 - 台湾股市周二收高近1%，抵近一周高位。分析师表示，尽管亚洲股市普遍走跌，但台股摆脱近日反两岸服务贸易协议抗议的纷扰，出现强劲反弹。
台湾加权股价指数 收报8,689.3点，涨0.98%；成交值 为821.76亿台币，上日修正后为798.34亿。
本地时间13:48时，韩股 跌0.3%、港股 跌0.34%、大陆沪综指 跌0.1%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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