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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 13:59 BJT

台湾股市：反弹收高近1%，摆脱反服贸抗议纷扰

路透台北3月25日 - 台湾股市周二收高近1%，抵近一周高位。分析师表示，尽管亚洲股市普遍走跌，但台股摆脱近日反两岸服务贸易协议抗议的纷扰，出现强劲反弹。

台湾加权股价指数 收报8,689.3点，涨0.98%；成交值 为821.76亿台币，上日修正后为798.34亿。

本地时间13:48时，韩股 跌0.3%、港股 跌0.34%、大陆沪综指 跌0.1%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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