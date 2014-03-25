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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 13:37 BJT

澳洲股市：削减跌幅但仍小幅收低，黄金和石油类股下滑

路透悉尼3月25日 - 澳洲股市周二削减稍早部分跌幅，收盘仍小跌0.2%，尽管矿业股回稳，但仍无法抵消乌克兰紧张形势升级造成的卖压，及黄金和石油类股跌势。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌10.3点，收报5,336.6点，但高于盘中所及5,310.7点的低位。该指标股指周一受低接买盘支撑收高0.2%。(完)
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