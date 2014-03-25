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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 14:09 BJT

中国基金：QFII A股基金2月平均业绩跌2.09%，逊于国内同业--理柏

路透上海3月25日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布月度报告称，今年2月整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩下跌2.09%，前两个月累计跌5.83%，表现均逊于中国国内股票型。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金2月平均业绩走升4.5%，前两个月平均业绩走升2.09%，均领先于国内股票型基金。

理柏统计的中国各分类基金2月业绩好坏差异仍较大，贵金属商品及信息技术股票基金单月平均扬升均超过6%，排在涨幅前两位；环球房地产股票基金单月平均则大跌6.22%，业绩垫底；中国股票基金平均下跌1.05%。

今年以来，信息技术股票基金平均扬升16.20%，表现最佳，房地产股票型平均表现最差，今年以来业绩重跌13.70%。中国股票基金平均下跌1.09%。

亚太市场2月涨多跌少，其中菲律宾股市当月大幅扬升6.35%，居于所有亚太股市之冠，上证综指 小幅走升1.14%；累计今年以来，菲律宾股市以9.09%涨幅居亚太股市之首，上证综指则下跌2.82%，表现相对落后。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
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