中国基金：QFII A股基金2月平均业绩跌2.09%，逊于国内同业--理柏

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透上海3月25日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布月度报告称，今年2月整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩下跌2.09%，前两个月累计跌5.83%，表现均逊于中国国内股票型。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金2月平均业绩走升4.5%，前两个月平均业绩走升2.09%，均领先于国内股票型基金。
理柏统计的中国各分类基金2月业绩好坏差异仍较大，贵金属商品及信息技术股票基金单月平均扬升均超过6%，排在涨幅前两位；环球房地产股票基金单月平均则大跌6.22%，业绩垫底；中国股票基金平均下跌1.05%。
今年以来，信息技术股票基金平均扬升16.20%，表现最佳，房地产股票型平均表现最差，今年以来业绩重跌13.70%。中国股票基金平均下跌1.09%。
亚太市场2月涨多跌少，其中菲律宾股市当月大幅扬升6.35%，居于所有亚太股市之冠，上证综指 小幅走升1.14%；累计今年以来，菲律宾股市以9.09%涨幅居亚太股市之首，上证综指则下跌2.82%，表现相对落后。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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