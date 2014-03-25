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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 14:45 BJT

更新版 1-台湾股市：反弹收高近1%，国际情势仍不稳后市难测

(新增分析师评论)

路透台北3月25日 - 台湾股市周二收高近1%，抵近一周高位。分析师表示，尽管亚洲股市普遍走跌，但台股摆脱近日反两岸服务贸易协议抗议的纷扰，出现强劲反弹。然而美股及德股上日下挫，国际仍有中国成长疲弱及俄罗斯经济制裁等变数，需小心外资操作瞬间转换。

台湾加权股价指数 收报8,689.3点，涨0.98%；成交值 为831.73亿台币，上日修正后为798.34亿。

台股收盘前高为3月19日收报8,689.46点。

元富投顾分析师指出，上日台股盘中一度跌深，在近一周的利空因素干扰中，许多高价股及中小型股重跌，今日展现强劲跌深反弹走势，但由于国际局势依旧不稳，今日亚洲股市亦普跌，仍须小心后续走势。

〞可以看出外资在偏多操作，但量能仍低，后面还是要注意。〞上述分析师说。

元富预估明日台股大盘指数空间不大，估在8,650-8,700点的狭幅区间游走，但个股有表现机会。

类股部分，受服贸争议影响最深的金融保险类股 今日重获支撑，收高0.55%；电子类指数 也收高0.99%。

台湾总统府发言人李佳霏周二盘后转述，总统马英九愿意在不预设任何前提下，邀请学生代表至总统府，就两岸服务贸易协议议题对话，倾听学生意见，化解当前僵局，协助国会恢复正常运作。

本地时间14:26时，韩股 跌0.22%、港股 跌0.55%、大陆沪综指 跌0.27%。(完)
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