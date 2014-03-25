更新版 1-台湾股市：反弹收高近1%，国际情势仍不稳后市难测

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(新增分析师评论)
路透台北3月25日 - 台湾股市周二收高近1%，抵近一周高位。分析师表示，尽管亚洲股市普遍走跌，但台股摆脱近日反两岸服务贸易协议抗议的纷扰，出现强劲反弹。然而美股及德股上日下挫，国际仍有中国成长疲弱及俄罗斯经济制裁等变数，需小心外资操作瞬间转换。
台湾加权股价指数 收报8,689.3点，涨0.98%；成交值 为831.73亿台币，上日修正后为798.34亿。
台股收盘前高为3月19日收报8,689.46点。
元富投顾分析师指出，上日台股盘中一度跌深，在近一周的利空因素干扰中，许多高价股及中小型股重跌，今日展现强劲跌深反弹走势，但由于国际局势依旧不稳，今日亚洲股市亦普跌，仍须小心后续走势。
〞可以看出外资在偏多操作，但量能仍低，后面还是要注意。〞上述分析师说。
元富预估明日台股大盘指数空间不大，估在8,650-8,700点的狭幅区间游走，但个股有表现机会。
类股部分，受服贸争议影响最深的金融保险类股 今日重获支撑，收高0.55%；电子类指数 也收高0.99%。
台湾总统府发言人李佳霏周二盘后转述，总统马英九愿意在不预设任何前提下，邀请学生代表至总统府，就两岸服务贸易协议议题对话，倾听学生意见，化解当前僵局，协助国会恢复正常运作。
本地时间14:26时，韩股 跌0.22%、港股 跌0.55%、大陆沪综指 跌0.27%。(完)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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