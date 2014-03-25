台湾政经：总统邀学生就两岸服贸协议对话，协助国会恢复正常运作

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透台北3月25日 - 台湾总统府发言人李佳霏周二转述，总统马英九愿意在不预设任何前提下，邀请学生代表至总统府，就两岸服务贸易协议议题对话，倾听学生意见，化解当前僵局，协助国会恢复正常运作。
她表示，马英九希望能与目前在立法院持续抗争的学生，以民主、理性的方式对话。
李佳霏称，学生如果有正面回应，总统府会派代表前往邀请。
她在书面声明中并提及，目前立法院长王金平正召集朝野党团协商，马英九尊重国会自主，总统与行政部门也努力寻求各种可能解决方案，希望促成服贸协议审议的争议能尽速落幕，协助国会早日恢复正常运作。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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