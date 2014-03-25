台湾政经：总统邀学生就两岸服贸协议对话，协助国会恢复正常运作

路透台北3月25日 - 台湾总统府发言人李佳霏周二转述，总统马英九愿意在不预设任何前提下，邀请学生代表至总统府，就两岸服务贸易协议议题对话，倾听学生意见，化解当前僵局，协助国会恢复正常运作。

她表示，马英九希望能与目前在立法院持续抗争的学生，以民主、理性的方式对话。