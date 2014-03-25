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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 14:13 BJT

韩国股市：收低，美国制造业数据加重对全球经济的担忧

路透首尔3月25日 - 周二韩国股市收低，此前公布的美国制造业数据令人失望，加剧对全球经济前景的担忧，并减少对较高风险资产的偏好。

韩国综合股价指数 收低0.2%，报1,941.25点。

外资净卖出870亿韩元(8,072万美元)韩股，打压股市。(完)
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