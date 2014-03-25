韩国汇市：韩元回吐早盘涨幅终场收低，凯雷相关交易激励美元需求

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透首尔3月25日 - 韩元周二回吐早盘的温和涨幅，终场收低，受做多美元的操作打压，尽管本地出口商和一些离岸投资者卖出美元。
韩元兑美元 本地收盘报1,079.4，较周一此间收盘价1,077.8下滑0.2%。
投资者怀疑今天的美元需求与本月稍早的一宗交易有关，本月稍早，消防及安全系统生产企业Tyco International 表示，将把旗下韩国安全业务ADT Korea以19.3亿美元出售给私募股权投资公司凯雷投资集团 。(完)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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