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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 14:16 BJT

韩国汇市：韩元回吐早盘涨幅终场收低，凯雷相关交易激励美元需求

路透首尔3月25日 - 韩元周二回吐早盘的温和涨幅，终场收低，受做多美元的操作打压，尽管本地出口商和一些离岸投资者卖出美元。

韩元兑美元 本地收盘报1,079.4，较周一此间收盘价1,077.8下滑0.2%。

投资者怀疑今天的美元需求与本月稍早的一宗交易有关，本月稍早，消防及安全系统生产企业Tyco International 表示，将把旗下韩国安全业务ADT Korea以19.3亿美元出售给私募股权投资公司凯雷投资集团 。(完)

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