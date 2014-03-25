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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 14:20 BJT

日本股市：日经指数收低，受乌克兰局势和美制造业数据打压

路透东京3月25日 - 日股日经指数周二下跌，因乌克兰危机与美国制造业数据疲软打压人气，不过小型股上涨限制了大盘跌幅。

日经指数 在震荡交投中收低0.4%，报14,423.19点，仍低于200日移动均线切入位14,509.61点。

东证股价指数 小涨0.1%，报1,163.70点，JPX-日经400指数 升0.1%，报10,531.93点。(完)
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