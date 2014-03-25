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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 14:36 BJT

中国新债：国开行周五将增发至多80亿元固息债，期限三年和七年

路透上海3月25日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(28日)增发两期固息债，发行总量不超过80亿元人民币，其中三年和七年品种各半。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为今年第一期 以及今年第三期 各自第12次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。

具体发行条款如下：

第一期增发债 第三期增发债

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发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第一期增发) (今年第三期增发)

招标时间 3月28日9:30-10:30

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月4日

起息日 1月14日

分销期 4月3日-4月4日

上市日 4月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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