中国新债：国开行周五将增发至多80亿元固息债，期限三年和七年

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透上海3月25日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五(28日)增发两期固息债，发行总量不超过80亿元人民币，其中三年和七年品种各半。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为今年第一期 以及今年第三期 各自第12次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。
具体发行条款如下：
第一期增发债 第三期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第一期增发) (今年第三期增发)
招标时间 3月28日9:30-10:30
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月4日
起息日 1月14日
分销期 4月3日-4月4日
上市日 4月11日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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