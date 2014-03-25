更新版 1-中国经济：新型城镇化面临挑战，应支持市场发挥作用--世行高层

* 国研中心和世行报告建议改革征地制度遏制城市空间过快蔓延

* 建议允许地方政府在中央严格限定的框架内直接举债

* 建议推进绿色城镇化最重要的是严格执法

路透北京3月25日 - 世界银行集团的常务副行长英卓华周二称，新型城镇化模式下政府将发挥不同的作用，应当支持而不是取代市场，允许中国的城市更有机和更高效地成长。按目前趋势，中国的城市在未来15年将在基础设施建设上投入约5.3万亿美元。

她在国务院发展研究中心和世界银行在北京发布中国推进高效包容可持续的城镇化报告会上称，中国如果推进更高效更密集的城市，可以在基础设施支出上节省约1.4万亿美元，相当于去年国内生产总值（GDP）的15%

她提到，虽然中国的城镇化避免了许多国家城镇化中的通病，特别是贫穷，失业和贫民窟，但压力也开始显现，最迫切的包括中国经济增长一直靠投资驱动而不是生产力，但投资对增长的刺激效应在全国范围开始减弱。

此外，城镇化一直依靠土地用途转换和土地融资，因而导致城市蔓延，有时造成空城和浪费，而土地用途转换加剧了不平等，在被征地农民中造成社会动荡，特别是城乡接合部。土地密集型城镇化导致农田减少，造成水资源竞争，加重了污染，也影响了农业生产力和粮食安全。

人口迁移存在障碍，人为地造成中国城镇化率偏低，抑制了经济机会，扩大了城乡收入差距，而没有城市户口的居民在城市中无法享受均等的公共服务；雾霾和水质差将国民尤其是其子女的健康置于风险之下。

过去的30年里，中国城市的外来人口约2.6亿人，到2030年，中国人口中将有多达70%居住在城市，也使得中国的新型城镇化面临很大挑战。

中国本月公布新型城镇化规划，目标是有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。目前中国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率为36%左右。

**建议改革征地制度**

面对中国新型城镇化中的诸多问题，国务院发展研究中心和世界银行的报告就建议，改革征地制度遏制城市空间过快蔓延，并允许地方政府在中央严格限定的框架内直接举债。

同时提高土地利用效率强化农民的产权，提高征地补偿标准，由市场价格来引导城市土地配置。地方政府征收农村土地用于公共用途，必须由法律规范。

报告建议对工业用地采用基于市场的定价，将比重过高的工业用地转化为商业和住宅用地，这样可以鼓励服务业发展，降低住房成本，为较小的城市提供更加坚实的经济基础。

改革户籍制度，并将城市融资建立在更可持续的基础之上，通过设置不动产税和提高城市服务价格，扩大地方财政收入基础。

同时要改革城市规划和设计，以市场为基础给工业用地定价，可以鼓励土地密集型工业企业向二三线城市转移。在城市内部制订灵活的分区规划，促进更小地块更加混合的土地使用。