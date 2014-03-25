《分析》摩根士丹利能否获准上调股票回购和派息规模，本周见分晓

美联储对摩根士丹利股票回购金额的限制将影响该银行达到10%目标的速度。2013年摩根士丹利股东权益报酬率(ROE)为4.3%。

尽管分析师预期摩根士丹利今年的利润会跳增62%，许多人仍认为戈尔曼定的目标过于宏大。

若达到这一目标，摩根士丹利获利必须大幅超过分析师预期，或者回购股票的数量超过分析师认为美联储允许的规模。

摩根士丹利去年开始回购股票，为2006年以来首次。7月宣布回购5亿美元的计划，并在年底前动用了其中3.5亿美元的额度。

据ISI Group，分析师当前平均预计摩根士丹利今年净回购约7亿美元的股票。据分析师对获利的平均预估，该银行回购规模需要达到20倍才能实现ROE达到10%的目标。

据汤森路透，分析师平均预计今年摩根士丹利的ROE为7.5%，明年为8.6%。分析师预计以年度或季度为衡量标准，该银行的ROE都不会在今明两年内达到10%。(完)