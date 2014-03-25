《市场热谈》为争取插旗阿里巴巴IPO，投行不惜舍弃其他肥美交易

**投行的战略考虑**

近期阿里巴巴主动提出收购一家中国互联网企业，反映出了各家投行的战略考虑。阿里巴巴已拥有高德软件 的28%股权，上个月又提出收购余下股权，其对高德的估值为16亿美元。

熟悉情况的消息人士称，在高德接洽顾问行来安排防御策略时，一些投行选择回避，以避免和阿里巴巴IPO发生冲突。最终，高德的独立委员会聘请了Lazard 作为财务顾问。高德拒绝就本文置评。

银行通常欢迎为企业提供防御策略。对于并购部门来说这是美差，可以拿到总交易近2%的费用。

在2012年2月，IFR曾报导称，包括瑞信、高盛和摩根士丹利在内的至少五家银行在争夺为京东IPO提供承销服务。京东是中国第二大电商，是阿里巴巴的竞争对手。当上月京东提交15亿美元的IPO申请时，只有两家承销商参与：美国银行 和瑞银集团 。

京东一位发言人拒绝置评，并称公司处于IPO前的缄默期。

熟悉情况的消息人士对路透表示，于此类似，当本月阿里巴巴的头号竞争对手--腾讯控股与京东宣布结盟时，所有六家为阿里巴巴服务的银行也都不在其中。腾讯由巴克莱 提供顾问服务；美国银行则是京东的财务顾问。

阿里巴巴本月以8.04亿美元的出价，对文化中国传播集团 的控股权发起善意收购时，知名投行再度未参与给收购目标提供咨询。高盛是阿里巴巴此次交易的顾问行，而名不见经传的瑞东(Reorient Financial Markets)是文化中国的顾问行。

“你可以据此看出，银行早已用计算器算出阿里巴巴交易的规模有多大，”卓亚资本的Wan表示。“因此，他们不会去做那些得罪阿里巴巴或其管理层的事。”(完)