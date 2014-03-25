表格：德国3月IFO企业景气判断指数为110.7，逊于预估

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透柏林3月25日 - 德国经济智库Ifo周二公布：
* 德国3月IFO企业景气判断指数为110.7，路透调查预估为111.0
* 德国3月IFO企业现况指数为115.2，路透调查预估为114.6
* 德国3月IFO企业预期指数为106.4，路透调查预估为107.6
* 2月数据没有修正
以下为详细数据(括号为修正后数据)：
德国 2014年3月 2014年2月 2013年3月
企业景气 110.7 111.3 106.7
企业现况 115.2 114.4 109.9
企业预期 106.4 108.3 103.6
(完)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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