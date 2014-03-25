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货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 17:11 BJT

表格：德国3月IFO企业景气判断指数为110.7，逊于预估

路透柏林3月25日 - 德国经济智库Ifo周二公布：

* 德国3月IFO企业景气判断指数为110.7，路透调查预估为111.0

* 德国3月IFO企业现况指数为115.2，路透调查预估为114.6

* 德国3月IFO企业预期指数为106.4，路透调查预估为107.6

* 2月数据没有修正

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2014年3月 2014年2月 2013年3月

企业景气 110.7 111.3 106.7

企业现况 115.2 114.4 109.9

企业预期 106.4 108.3 103.6

(完)
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