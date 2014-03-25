表格：英国2月CPI年增率为1.7%，是2009年10月以来最低升幅

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透伦敦3月25日 - 英国统计局周二公布：
* 英国2月CPI较前月增长0.5%，较上年同期上升1.7%(预估为按年升1.7%)，按年增幅为2009年10月来最低
* 英国2月零售物价指数(RPI)较前月上升0.6%，较上年同期增长2.7%(预估为增长2.6%)
* 汽车燃料、燃气、电费和服装对拉低CPI按年涨幅方面贡献最大
以下为详细数据：
2月 1月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.5 -0.6 0.5
较上年同期% 1.7* 1.9 1.7
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.7 -0.9
较上年同期% 1.7 1.6
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.6 -0.3 0.6
较上年同期% 2.7 2.8 2.6
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.7 -0.4 0.5
较上年同期% 2.7 2.8 2.6
* CPI按年增幅为2009年10月以来最小 (完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。