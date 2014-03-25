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货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 17:37 BJT

表格：英国2月CPI年增率为1.7%，是2009年10月以来最低升幅

路透伦敦3月25日 - 英国统计局周二公布：

* 英国2月CPI较前月增长0.5%，较上年同期上升1.7%(预估为按年升1.7%)，按年增幅为2009年10月来最低

* 英国2月零售物价指数(RPI)较前月上升0.6%，较上年同期增长2.7%(预估为增长2.6%)

* 汽车燃料、燃气、电费和服装对拉低CPI按年涨幅方面贡献最大

以下为详细数据：

2月 1月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.5 -0.6 0.5

较上年同期%　　　 1.7* 1.9 1.7

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.7 -0.9

较上年同期% 1.7 1.6

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.6 -0.3 0.6

较上年同期%　　　 2.7 2.8 2.6

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.7 -0.4 0.5

较上年同期%　 2.7 2.8 2.6

* CPI按年增幅为2009年10月以来最小 (完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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