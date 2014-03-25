表格：英国2月PPI产出物价较上年同期增长0.5%，增幅为约四年半来最低

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透伦敦3月25日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国2月PPI产出物价较前月持平，较上年同期增长0.5%(预估为增长0.7%)，为2009年10月以来最低
* 英国2月核心PPI产出物价较前月增长0.1%，较上年同期上升1.1%(预估为升1.1%)
* 英国2月PPI投入物价较前月下跌0.4%，较上年同期下跌5.7%(预估为下跌5.3%)，为2009年9月以来最低
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 2月 1月 预估值
较上月(变动%) 0.0 0.3 (0.3) 0.2
较上年同期(变动%) 0.5 0.9 (0.9) 0.7
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 0.5 (0.5) 持平
较上年同期(变动%) 1.1 1.2 (1.2) 1.1
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.4 -0.9 (-0.9) 0.3
较上年同期(变动%) -5.7 -2.9 (-3.1) -5.3
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -1.1 -0.7 (-0.6)
较上年同期(变动%) -5.3 -2.8 (-2.7)
(完)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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