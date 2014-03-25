全球矿业：南非铂金矿罢工造成不可挽回的巨大损失--资方

路透约翰内斯堡3月25日 - 英美资源集团 、Impala Platinum 和Lonmin 周二表示，它们在南非的矿场发生的罢工现已进入第九周，对行业乃至当地经济都造成了无法弥补的损失。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)要求资方将基本薪资增加一倍，但双方的谈判已破裂。不过这三家全球最大的铂金厂商表示，依然对在“理性空间内的解决方法”持开放态度。

在一份联合声明中，这几家公司表示，罢工已造成它们营收总计损失近100亿兰特(9.21亿美元)，并且也指出对约翰内斯堡西北部的铂金矿带附近的社区造成了损失。