全球矿业：南非铂金矿罢工造成不可挽回的巨大损失--资方

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透约翰内斯堡3月25日 - 英美资源集团 、Impala Platinum 和Lonmin 周二表示，它们在南非的矿场发生的罢工现已进入第九周，对行业乃至当地经济都造成了无法弥补的损失。
南非矿工与建筑业联盟(AMCU)要求资方将基本薪资增加一倍，但双方的谈判已破裂。不过这三家全球最大的铂金厂商表示，依然对在“理性空间内的解决方法”持开放态度。
在一份联合声明中，这几家公司表示，罢工已造成它们营收总计损失近100亿兰特(9.21亿美元)，并且也指出对约翰内斯堡西北部的铂金矿带附近的社区造成了损失。
他们还暗示，将在该行业进行长期的重组，并解雇大量工人。目前该行业在当地雇用逾10万员工。(完)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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