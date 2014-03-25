表格：LME金属库存最新变化--3月25日

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透3月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨) ： 品种 最新库存 变动 铜 266,825 +3,150 锡 9,395 -30 铅 200,700 持平 锌 772,450 -3,950 铝 5,399,625 -7,050 镍 283,632 +108 铝合金 54,760 持平 NASAAC 75,080 -220 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-G 铅 <MPB-STOCK <0#MPBSTX-LOC- > RD> S> GRD> 铝 <MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-G 锡 <MSN-STOCK <0#MSNSTX-LOC- > RD> S> GRD> 锌 <MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-G 铝合 <MAA-STOCK <0#MAASTX-LOC- > RD> 金 S> GRD> 镍 <MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-G NASAA <MNA-STOCK <0#MNASTX-LOC- > RD> S> GRD> (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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