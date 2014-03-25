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货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月25日

路透3月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)
：

    品种        最新库存             变动
    铜           266,825           +3,150
    锡             9,395              -30
    铅           200,700             持平
    锌           772,450           -3,950
    铝         5,399,625           -7,050
    镍           283,632             +108
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        75,080             -220
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据     库存分布         品种   库存数据    库存分布
 铜    <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G  铅     <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-
       >            RD>                     S>          GRD>
 铝    <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G  锡     <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-
       >            RD>                     S>          GRD>
 锌    <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合   <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-
       >            RD>              金     S>          GRD>
 镍    <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G  NASAA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-
       >            RD>                     S>          GRD>
 
 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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