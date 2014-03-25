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亚洲 | 2014年 3月 25日 星期二 15:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶一度触及一周高位，但获利了结限制涨幅

该合约一度上涨8日圆或3.4%，创3月17日以来最高240.0日圆。

“TOCOM期胶追随沪胶的涨势，但受获利了结盘限制。”曼谷一交易员称。

交易商称日圆走软也帮助TOCOM期胶收在重要的阻力位240日圆之上，发出周三进一步上涨的信号。

日圆兑美元走低至约102.33日圆。

上海期交所主力9月合约 上涨575元人民币，收报每吨15,510元。

新加坡商品交易所近月4月橡胶合约 最新报每公斤190.3日圆，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/田建华; 审校 艾茂林/杜明霞)
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