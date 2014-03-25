金属期市：伦铜触及四日最高位，对中国采取刺激措施寄予希望

他说，“投机人士对于在这时进场略为存有疑虑，特别是昨天公布的PMI数据不振。人们观察有没有新的违约迹象，但同时也关注下周公布的官方PMI。”

0711 GMT，LME三个月期铜 上涨0.9%至每吨6,530.50美元，上日收盘近持平。稍早一度升至每吨6,580美元，创3月19日以来新高，此前自三年半低点每吨6,321美元上涨。

上海期交所主力6月期铜 上涨1.4%至每吨45,890元人民币(7,400美元)。

汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。

一扫上周跌跌不休的颓势，人民币兑美元即期汇率 周一大幅收升0.58%，报6.1888元，单日升幅为362点子，创下自2011年10月10日以来的近30个月最大。

短短几年时间里，香港银行业对中国的贷款从零急剧增加到4,300亿美元，让人不禁担心，在中国经济成长减速、债务违约令投资者倍感不安的时候，港资银行在大陆的信贷风险敞口是不是太高了。

在其他消息方面，俄罗斯镍出口遭制裁的疑虑支撑镍价。

经纪商Triland的报告指出，“逢低有钢铁业者的支撑，其客户似乎被镍价上涨的速度杀个措手不及。”(完)

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