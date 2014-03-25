CNH动态：离岸汇价转为下跌，但多空双方仍较为谨慎

路透香港3月25日 - 离岸人民币现汇 周二转为下跌，但汇价更趋双向波动，多空双方仍较为谨慎，短期内持续较大区间波动。
银行人士指出，虽然市场对于人民币是否会恢复先前的升值走势看法不一，但获得共识的是，短期内再大跌的可能性较小。随着月底接近，投机交易也会较为谨慎。
“美元／CNH价格应该已经见顶，市场现在看法比较分歧，也不像先前单边押注。＂一外资行人士说。
不过，他表示，市场对于人民币长期升值的看法仍在，且在岸与离岸的价差依旧吸引套汇活动，这是否会引起央行再次狙击投机预期，仍需小心观察。
本地时间下午5:55时，离岸人民币 报6.1890，较上日尾盘6.1808跌82点或0.13%；离岸价格较在岸价格高出134点，较前一日的约84点扩大，上月不少时间在300点以上。
人民币不可交收远期外汇（NDF）方面，美元兑人民币NDF除了一年期外，几乎全线贴水。交易员指出，市场见到一些企业在NDF市场抛售远期美元（outright）,或与避险相关。
美元兑人民币NDF 报6.2045/6.2070，稍早最低至6.1985，上日约在6.2050。
星展经济师周洪礼指出，人民币汇价更加波动，预料将提高贸易相关交易的实质需求，更多企业在降低成本以及规避汇率风险的需求下，长期将会提高人民币贸易使用量。
人民币兑美元即期汇率 周二高开低收，盘间波动幅度达到300个点子，并于尾盘时跌破6.20元关口。经过昨天人民币大幅升值，本已偏向贬值的市场预期再度分化，短期可能维持横向盘整格局，等候方向指引。 完）
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(记者 李珊珊; 审校)