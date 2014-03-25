中国债市：IRS平坦化上行，正回购规模稍大加重资金面谨慎预期

路透上海3月25日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二呈平坦化上行，今日公开市场正回购操作规模较预期稍大，加重资金面的谨慎预期，IRS短端涨幅因此更为明显。

交易员指出，尽管目前流动性仍维持宽裕，但因季末临近，资金面的不确定性犹存，机构心态普遍较为谨慎，IRS短期难有明确的方向选择，震荡中小幅抬升的可能性更大。

”Repo(回购基准)1年最高成交在4.28%，现在4.25%，昨天收盘在4.21%，(公开市场)在没有到期的情况下续做正回购，在一定程度上对市场心态还是有影响，pay(收浮动付固定)的力量相对强一些，“广发银行交易员吴思捷称。

在资金面回归宽松后，中国人民银行公开市场周二资金回笼适度加力。近两次央行正回购操作规模根据资金面变化灵活调整，表明政策在维稳的基础上，仍坚持微调基调。

他谈到，现在市场其实没什么明确的方向，更多看流动性状况，季末资金面应该能平稳度过，但是可能也不会特别宽松。

他并认为，月末前IRS大概率是震荡小幅上行，最后一两天如果资金面还是相对宽松，估计会下来一些，“但是应该不会突破前期低点，毕竟4月份还有缴税的压力。”

银行间市场主要质押式回购加权利率 周二涨幅有限，14天期限品种涨幅稍明显。市场人士表示，央行正回购操作量虽略超出市场预期，但财政存款投放对流动性提供支撑，资金整体宽松局面不变。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9484/4.0500 4.2338/4.3063 4.3738/4.4600 4.5200/4.6150 4.5084/4.7759

上日 3.9473/4.0480 4.1357/4.2140 4.3057/4.3840 4.4417/4.5280 4.4425/4.7225

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变动 +0.0011/+0.0020 +0.0981/+0.0923 +0.0681/+0.0760 +0.0783/+0.0870 +0.0659/+0.0534

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。