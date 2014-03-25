全球房地产：亚洲投资者正走向全球，中港新买家成投资主力--高力

路透上海3月25日 - 国际领先的房地产服务公司--美国高力国际（Colliers)周二发布报告称，亚洲地产投资者正把投资范围扩大到美国、澳洲及欧洲国家，并从本国市场抽出愈来愈多的资金转战海外市场，来自香港、中国内地和新加坡成为区内的主要买家，预料未来几年仍将如此。

报告指出，尽管亚洲投资者的重心历来放在本国或本地区，但近年来他们在世界其他地方的投资总额却持续攀升，已由本世纪初约10亿美元急升至2013年的逾300亿美元。

其中，中国买家走出亚洲进行房地产投资始于2009年，至2013年更创下90亿美元的记录。展望未来，报告相信将有更多中国发展商涉足海外市场，以满足其本地客户的需要。

近年来，万科 、绿地集团、碧桂园 、富力地产 和雅居乐地产 等多家中国大型房地产企业已进军美国、澳大利亚、英国及东南亚等市场，并购及投资建设大型房地产项目，而这些中国地产商发展项目的目标客户大多是中国居民或华裔。

报告还指出，韩国是另一个正在迎头赶上的亚洲国家。2013年，韩国的对外房地产投资全年交易额增长逾一半。为了提升整体回报，预期首尔的国家退休金服务基金（National Pension Services）会把持续流入的供款，投资更多到海外市场。

2000年以来亚洲投资者有两次海外置业热潮，第一次热潮集中于伦敦和悉尼的优质房地产。因为楼市透明，这些门户城市至今仍然受投资者欢迎。而在2008年环球金融危机爆发前，更有不少对外投资流向了其他欧洲城市，包括巴黎、慕尼黑及马德里。