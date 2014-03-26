中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海3月26日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

在资金面回归宽松后，央行公开市场周二资金回笼适度加力。近两次央行正回购操作规模根据资金面变化灵活调整，表明政策在维稳的基础上，仍坚持微调基调。

本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作。（完）

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