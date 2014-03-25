路透专访：若俄罗斯对欧洲的输气中断，澳洲Woodside无力增加供应--CEO

欧洲超低温冷冻天然气不但运至亚洲，也运往拉丁美洲，这些供应中断的话，将打击到已然因亚洲及拉美需求上升而吃紧的LNG市场。

分析师上周曾表示，乌克兰未能全额支付最新一笔天然气帐单予俄罗斯之后，俄方益发有可能短暂中止输气至乌克兰，但为期应该不会太久。

谘询机构Wood Mackenzie的分析师周一说，如果今年春季经由乌克兰的天然气供应中断长达两个月的话，土耳其和希腊等国家将需要额外200万吨LNG才能应付需求。

Mackenzie分析师说，一但出现此类输气中断事件，南欧天然气价格将上涨最剧，因为他们得和亚洲市场竞争LNG供应。

亚洲LNG价格LNG-AS目前每百万英热单位(mmBtu)约为18美元，比2月触及的高点20.50低约2美元。(完) (编译 石冠兰/李婷仪 审校 高琦/张明钧)