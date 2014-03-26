重温稿-台湾货币市场：364天期国库券决标贴现率料在0.515-0.545%

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* 决标贴现率预估集中区间在0.515-0.545%

* 外资银行资金仍多，美国升息时程提前料影响不大

* 周三标售、周四发行，金额250亿台币

路透台北3月25日 - 台湾银行业人士周二表示，周三(26日)将标售的364天期国库券，预估决标贴现率小区间将在0.515-0.545%，或落在去年12月标售的同天期国库券0.538%狭幅区间附近。

路透访谈六家金融机构认为，尽管台湾央行近来持续温和回收市场游资，且美国提前升息的预期也加温，但向来青睐国库券的外资银行资金近来不受服贸争议影响，仍存留场上，市场资金情势较去年底来变化不大，有助稳定此次国库券的标售。

六家金融机构预测的小区间在0.515-0.545%，大区间则在0.50-0.55%。

〞3月初标的364天期存单还在走低，我们预估会比上次同天期国库券略低一点。〞一位外商银行交易员表示。

一本地银行资金调度人士则指出，季底资金没有明显趋于紧俏，虽然美国可能提早升息，但明年第一季的预期时点尚远，且以SWAP的套利资金投标仍具一定吸引力，此期国库券的标售利率顶多是持平至稍高，要大幅走高的机率不大。

此外，台湾央行在周四(27日)将举行第一季的理监事会。路透调查显示，央行将连续第11季维持重贴现率在1.875%不变，因经济成长率疲弱，且通膨可控。

不过在本期国库券标售后，紧接着下周一(31日)还有另一期91天国库券的标售。部分市场人士认为应该观察外资对两期国库券的接连登场是否具资金排挤效应，但也有银行人士认为，两期国库券总额450亿台币的胃纳，市场消化没有问题，且外资应倾向长短天期均有所配置，料影响不大。

另名外资银行交易人士则指出，下周一的91天期国库券标售适逢季底/季初的跨季交易，是否重演去年底跨年的91天国库券因作帐复杂因素，利率意外走高且不足额发行的前例，也待观察。

台湾央行3月初标售的1,200亿台币364天期存单，加权平均得标利率为0.572%。低于市场预期，亦低于上月得标利率0.584%达1.2个基点。

至上日止，台湾央行存单未到期余额 为6兆(万亿)6,845.1亿台币，约在逾一年半的高位。

央行周三将标售的103-4期国库券，天期为364天期，金额预定250亿台币。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13