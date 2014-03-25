台湾央行：共发行1,015.5亿台币存单，存单发行余额增19.25亿

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透台北3月25日 - 台湾央行周二公布，共发行1,015.5亿台币存单，与今日存单到期金额996.25亿相较，存单发行余额增19.25亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 980.5
91天期 0.93 24.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行4,054亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,864.35亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为215亿台币，累计超额准备为负1,026亿，加计前期1%的超额准备为负509亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(重发以删除多余代码。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选