台湾央行：共发行1,015.5亿台币存单，存单发行余额增19.25亿

路透台北3月25日 - 台湾央行周二公布，共发行1,015.5亿台币存单，与今日存单到期金额996.25亿相较，存单发行余额增19.25亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 980.5

91天期 0.93 24.0

182天期 1.05 11.0

央行上日共发行4,054亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,864.35亿台币。