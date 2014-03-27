重温稿-路透调查：台湾央行料连11季维持利率不变，因景气偏弱且通膨可控

* 13位分析师皆认为台湾央行将连11季维持利率不变

* 景气成长疲软，通膨可控

* 密切观察其对美联储日前利率决议的评论

路透台北3月25日 - 路透调查显示，台湾央行将在周四(27日)举行的理监事会议中，连续第11季维持重贴现率在1.875%不变，因经济成长率疲弱，且通膨可控。

主计总处主计长石素梅曾在立法院表示，由于看好民间消费，预计今年经济成长率有望上修至3%左右；至于近期猪肉价涨引发外食等价格扬升，她也表示2014年通膨率1.07%有上修压力。

星展银行分析师马铁英则提出，2008年金融风暴以后，台湾和美国的经济复苏及货币政策相关性不若以往，反而是和亚洲、中国的景气循环密切相关。

〞中国经济还在调结构，台湾央行不至于过早释出升息的讯号。〞马铁英说。

美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦日前表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点更早。

台湾官方2月中预估，2014年GDP年增率2.82%，通膨率预估则为1.07%。最新数据显示，台湾2月外销订单仅成长5.7%低于预估，2月出口年增7.9%也不如预估。

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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4CAST 0 1.875

澳新银行 0 1.875

永丰金控 0 1.875

巴克莱 0 1.875

群益证券 0 1.875

星展银行 0 1.875

日盛投顾 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

元富投顾 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

大众银行 0 1.875

台新投顾 0 1.875

元大投顾 0 1.875

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中 值 0 1.875 (完)