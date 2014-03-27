重温稿-路透调查：台湾央行料连11季维持利率不变，因景气偏弱且通膨可控

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 13位分析师皆认为台湾央行将连11季维持利率不变
* 景气成长疲软，通膨可控
* 密切观察其对美联储日前利率决议的评论
路透台北3月25日 - 路透调查显示，台湾央行将在周四(27日)举行的理监事会议中，连续第11季维持重贴现率在1.875%不变，因经济成长率疲弱，且通膨可控。
主计总处主计长石素梅曾在立法院表示，由于看好民间消费，预计今年经济成长率有望上修至3%左右；至于近期猪肉价涨引发外食等价格扬升，她也表示2014年通膨率1.07%有上修压力。
星展银行分析师马铁英则提出，2008年金融风暴以后，台湾和美国的经济复苏及货币政策相关性不若以往，反而是和亚洲、中国的景气循环密切相关。
〞中国经济还在调结构，台湾央行不至于过早释出升息的讯号。〞马铁英说。
美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦日前表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点更早。
台湾官方2月中预估，2014年GDP年增率2.82%，通膨率预估则为1.07%。最新数据显示，台湾2月外销订单仅成长5.7%低于预估，2月出口年增7.9%也不如预估。
以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:
金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)
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4CAST 0 1.875
澳新银行 0 1.875
永丰金控 0 1.875
巴克莱 0 1.875
群益证券 0 1.875
星展银行 0 1.875
日盛投顾 0 1.875
凯基投顾 0 1.875
元富投顾 0 1.875
兆丰投顾 0 1.875
大众银行 0 1.875
台新投顾 0 1.875
元大投顾 0 1.875
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中 值 0 1.875 (完)
台湾货币政策相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30