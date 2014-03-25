《路透晚报》--3月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，受乌克兰局势和美制造业数据打压

日股日经指数周二下跌，因乌克兰危机与美国制造业数据疲软打压人气，不过小型股上涨限制了大盘跌幅。日经指数在震荡交投中收低0.4%，报14,423.19点，仍低于200日移动均线切入位14,509.61点。。

--中国股市：沪综指收升0.1%连三日反弹，上海本地股和地产股领涨

中国股市沪综指收升0.1%，为连续第三日反弹，盘中上海本地股与地产股较为活跃。分析师指出，近期市场呈现低位震荡后小幅反弹行情，短期或将继续维持盘整走势。沪综指收盘报2,067.311点，涨1.032点或0.05%。上证A股今日成交额 999亿元人民币，上日为1,101亿元。

--香港股市：收低0.5%，农行在公布财报前下跌

香港股市收跌，投资者针对近期涨势锁定获利，权重股腾讯拖累大盘下跌。本周稍晚将迎来中资银行财报。恒生指数收低0.5%，报21,732.32点。恒生国企股指数收平。中国农业银行下滑0.3%，该行今日稍晚将发布业绩。

--汇市：美元脱离近期高位，美国经济动能存疑打压美元

美元指数持稳，上日因美国制造业活动令人失望而下跌。交易商表示，美元涨势总需要强劲的美国经济数据做后盾。令美元多头悲哀的是，近期经济数据不足以令人信服，不过这些数据令人预期美国经济在天气导致增速放缓后，正在提高增长速度。0833GMT，欧元兑美元小跌0.3%至1.3834，美元兑日圆上涨0.09%报102.14，欧元兑日圆上扬0.0.09%报141.32日圆。

--国际油市：布兰特原油期货跌向106.50美元，因中美制造业数据疲弱

布兰特原油期货周二跌向每桶106.50美元，连续第二个交易日下挫，因中美两大石油消费国的制造业数据令人失望，不过乌克兰危机引发的供应忧虑抑制了油价跌势。0836GMT，布兰特原油期货上升0.07美元，报106.88美元。美国原油期货升0.19美元至99.79美元。

--金属期市：伦铜触及四日最高位，对中国采取刺激措施寄予希望

伦铜周二小涨至近一周最高位，对中国将采取行动支撑经济的寄望，支撑铜价。在上周触及的三年半低点附近，铜价止跌，交易商关注中国信贷市场走势以从中寻找方向性线索。0837GMT，LME三个月期铜上涨1.14%，报每吨6,546.75美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.4%至每吨45,890元人民币。

--全球金市：从一个月低点反弹，但美国升息预期忧虑限制涨幅

金价从上日所创的一个月低点反弹，受空头回补盘和黄金支持的上市交易基金持仓增加提振，但是美国利率走高的预期以及实货买盘不多限制金价涨幅。上周美联储主席叶伦暗示升息可能早于许多人的预期，冲击了黄金对冲通胀的魅力，一些黄金投资者开始看空黄金。0839GMT，现货金上涨至每盎司1,314.75美元，脱离周一所及的2月20日以来最低1,307.54美元，但低于上周所及的六个月高位1,391.76美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，逆转上周叶伦讲话后的涨势