中港个股：中国人寿称与集团共同向其财产险公司增资70亿元人民币

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透香港3月25日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周二表示，将与集团向其财产险公司增资，金额共为70亿元人民币。
国寿在联交所发布公告指出，增资财产险公司是为了使公司分享非寿险市场快速增长带来的收益，同时也有利于充分发挥现有销售渠道的潜力，实现现有资源的有效配置。
国寿集团旗下的中国人寿财产保险公司，目前注册资本为80亿元人民币，由国寿及母集团各持股40%、60%。
国寿表示，增资后财产险公司资本额将增至150亿元人民币，双方持股比例不变。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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