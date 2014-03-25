中港个股：中国人寿称与集团共同向其财产险公司增资70亿元人民币

路透香港3月25日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周二表示，将与集团向其财产险公司增资，金额共为70亿元人民币。

国寿在联交所发布公告指出，增资财产险公司是为了使公司分享非寿险市场快速增长带来的收益，同时也有利于充分发挥现有销售渠道的潜力，实现现有资源的有效配置。

国寿集团旗下的中国人寿财产保险公司，目前注册资本为80亿元人民币，由国寿及母集团各持股40%、60%。

国寿表示，增资后财产险公司资本额将增至150亿元人民币，双方持股比例不变。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)