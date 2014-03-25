欧洲个股：荷兰ING将进一步加速偿还12亿欧元政府援助金

路透阿姆斯特丹3月25日 - 荷兰ING银行 周二宣布，将在3月31日向荷兰政府还款12.25亿欧元，比原来计划高出1亿欧元；ING在金融危机期间接受政府援助100亿欧元，这次是还款的一部份。

ING声明表示，加上这笔之后，付给政府的累计总额为125亿欧元，包括93亿欧元本金，32亿欧元利息及额外费用。

最后一笔10.25亿欧元还款将在2015年5月给付，届时总还款金额将达到135亿欧元。

荷兰银行(ABN Amro)及ING曾是代表阿姆斯特丹国际金融中心的标志企业，在经过缩编以及业务模式转为在地导向后，两家公司正逐渐走出政府援助阴影。