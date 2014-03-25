欧洲个股：荷兰ING将进一步加速偿还12亿欧元政府援助金

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透阿姆斯特丹3月25日 - 荷兰ING银行 周二宣布，将在3月31日向荷兰政府还款12.25亿欧元，比原来计划高出1亿欧元；ING在金融危机期间接受政府援助100亿欧元，这次是还款的一部份。
ING声明表示，加上这笔之后，付给政府的累计总额为125亿欧元，包括93亿欧元本金，32亿欧元利息及额外费用。
最后一笔10.25亿欧元还款将在2015年5月给付，届时总还款金额将达到135亿欧元。
荷兰银行(ABN Amro)及ING曾是代表阿姆斯特丹国际金融中心的标志企业，在经过缩编以及业务模式转为在地导向后，两家公司正逐渐走出政府援助阴影。
在金融危机期间，荷兰斥资近320亿欧元协助这两家公司免于垮台。目前两家公司都接近完成偿债及再度独立经营，但仍面临国内经济疲软及监管严格的挑战。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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