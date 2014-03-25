欧元债市：欧元区公债收益率下滑，逆转上周叶伦讲话后的涨势

分析师称收益率曲线变平显示投资者当前预计利率上升速度慢于最初担心的速度，因近期数据显示美国经济复苏仍没有火力全开。

“我们所见的进一步佐证收益率在一段时间不会上涨，尽管叶伦上周发表了讲话。”Nordea的首席固定收益分析师Jan von Gerich称，“我们需要更好的数据，收益率才会上涨。”

德国10年期公债收益率 跌1.5个基点至1.574%，上周在叶伦讲话后，一度升至1.669%。多数欧元区公债收益率跌1-2个基点。

“这是调仓所致。人们在叶伦讲话后作空，现在有一些轧空...”伦敦一交易员称。

交易商称，市场当前为定于0900 GMT公布的德国Ifo企业景气指数做准备。(完)

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