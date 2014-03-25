欧元债市：欧元区公债收益率下滑，逆转上周叶伦讲话后的涨势

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
分析师称收益率曲线变平显示投资者当前预计利率上升速度慢于最初担心的速度，因近期数据显示美国经济复苏仍没有火力全开。
“我们所见的进一步佐证收益率在一段时间不会上涨，尽管叶伦上周发表了讲话。”Nordea的首席固定收益分析师Jan von Gerich称，“我们需要更好的数据，收益率才会上涨。”
德国10年期公债收益率 跌1.5个基点至1.574%，上周在叶伦讲话后，一度升至1.669%。多数欧元区公债收益率跌1-2个基点。
“这是调仓所致。人们在叶伦讲话后作空，现在有一些轧空...”伦敦一交易员称。
交易商称，市场当前为定于0900 GMT公布的德国Ifo企业景气指数做准备。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/田建华; 审校 石冠兰/杜明霞)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5