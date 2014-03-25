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债券 | 2014年 3月 25日 星期二 17:35 BJT

《即时观点》德国3月IFO企业景气指数下滑，为五个月来首次

德国商业银行分析师JOERG KRAEMER：

克里米亚危机和外界对德国(出口)市场、特别是中国的普遍担忧，很可能压制了预期。

不过目前状况好转也说明，企业业务情况其实还不错。Ifo指数仍处于较高水平。所有这些意味着，可以期待德国今年经济增长2%。(完)
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