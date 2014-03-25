《中国债市每日综述》现券续弱势震荡，机构青睐流动性好信用风险小品种

* 现券续呈现弱势震荡走势，IRS则上行

* 资金面情况尚可，但短期忧虑并未消失

* 基本面和政策面尚难提供进一步的指引

* 机构预期偏谨慎，倾向持有流动性好、信用风险小品种

路透北京3月25日 - 中国银行间市场周二现券续呈弱势震荡走势，利率互换(IRS)则上行。市场人士表示，当前资金面情况尚可，但短期忧虑并未消失，基本面和政策面尚难提供进一步的指引，机构预期偏谨慎，多倾向于持有流动性好、信用风险小的品种，一二级市场均有反映。

“现券没怎么动，投标不太好，买盘少，六七年的政金债基金在卖，”上海一大型银行交易员称，“经济说好不好，说坏不坏，看不清方向。”

他进一步指出，当前资金情况尚可，但忧虑难消，机构倾向于持有短久期流动性好的品种。

广东一券商投资经理则称，今年信用违约事件增多的概率会大一些，故更看好中高评级的信用债。市场存分歧，个人对流动性预期偏谨慎。

在依旧宽松的资金面支撑下，国开行 周二增发的五期固息债，三年以下短端需求相对较好，而五年以上品种收益率则稍高，且投标倍数均不足2倍，显示出弱市下，机构更倾向于追短避长。

五年政策性银行基准债--剩余期限约5.8年的固息国开债130204券 最新报价对应收益率5.60%/5.45%，上日尾盘为5.61%/5.45%。 中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.648元，较上日结算价涨0.016元，或0.02%。

**财政存款投放对冲正回购操作**

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周二涨幅有限，14天期限品种涨幅稍明显。市场人士表示，央行正回购操作量虽略超出市场预期，但财政存款投放对流动性提供支撑，资金整体宽松局面不变。

上海一银行交易员称，“(资金)比较平衡吧，整体还是宽松的，正回购量不算少，但感觉影响不大，财政存款投放有对冲吧。”

他进一步认为，按照往年经验，季末财政存款投放3月份比较集中，会对流动性形成一定补充，初步估计度过月末问题不大。

中国央行公开市场今日进行460亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于4%，操作量较上周四的260亿元操作量增逾七成。

华南一银行交易员则表示，早上减点出资金的机构还比较多，不过后来有所减少，460亿元的正回购操作对市场预期还是稍微偏空的，不过对资金扰动不大，若资金利率保持平稳，周四央行正回购减量的可能亦不大。

上周央行公开市场周二进行了1,000亿元28天期正回购操作，而周四操作量则骤降为260亿元，市场情绪得以安抚。交易员认为，央行稳定市场的意图仍在，未来资金面或不必太过担心。

北京时间16:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4989 2.4772 +2.17

七天 3.6383 3.5785 +5.98

14天 4.1450 3.8823 +26.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9000 1.1050 +179.50

七天 4.1000 3.5400 +56.00

14天 4.1450 3.6250 +52.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.5200 -1.00

七天 3.6500 3.6000 +5.00

14天 4.1000 3.8500 +25.00

Shibor

其中:隔夜 2.5000 2.5000 0.00

七天 3.6295 3.5780 +5.15

三个月 5.5000 5.5000 0.00