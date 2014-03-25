《焦点》英国2月通胀率触及四年低位，但房价大幅上涨

英国统计局周二数据还显示，英国2月PPI产出物价较上年同期增长0.5%，增幅为2009年10月以来最小。

统计局周二还表示，英国1月房价较上年同期上涨6.8%，涨幅高于12月的5.5%，也是2010年8月以来最大涨幅。

房价上涨主要集中在伦敦，伦敦房价同比涨幅为13.2%。

对于房价快速上涨的担忧，曾促使英国央行在11月时采取行动抑制国内房屋市场的泡沫风险，央行表示，放款融资计划(Funding for Lending Scheme/FLS)将停止向银行提供抵押贷款发放补贴，转而侧重于帮助小企业获得贷款。 (完)