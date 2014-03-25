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市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 18:39 BJT

更正-全球贵金属：3月“24日”SPDR黄金持仓量增加，iShares白银持仓量持平

(更正标题中日期)

路透3月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五增加0.55%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量保持不变。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 26,410,991.3 3月24日 26,266,456.1 3月21日 144,535.2 0.55%

iShares 326,803,953.4 3月24日 326,803,953.4 3月21日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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