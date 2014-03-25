中国货币市场：同业拆借中心拟对质押式回购开盘价集中竞价--消息

路透北京3月25日 - 四位消息人士周二对路透表示，中国全国银行间同业拆借中心拟以集中竞价方式确定货币市场质押式回购开盘利率，初期以隔夜和七天品种试点。

消息人士称，类似股指集合竞价，交易系统在“价格优先、时间优先”的条件下对所有报价团成员的所有报价进行撮合匹配；开盘价确定原则包括可实现最大成交量的利率为开盘价等。

“为提高匹配效率并体现公平性，单笔报价量最小为1亿(人民币)，最大为5亿，报价量最小变动单位为1亿；单个机构单个集中竞价品种的单边最大报价笔数为5笔。”消息人士透露。

报价团包括50家大中小型机构，报价时间段为工作日上午9:00-9:25，回购只可质押利率债。