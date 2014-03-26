重温稿-台湾货币市场：短率无明显变化，外资资金仍多国库券标售或不弱

* 短率持平，市场淡静

* 国库续有借款

* 明日国库券标售结果预估落在0.515-0.545%

记者 林妙容

路透台北3月25日 - 台湾银行间短率周二没有明显变化。市场资金调度人士指出，今日国库续有借款，助市场去化部分资金，但对降低市场资金水位效果并不明显，因季底的需求未能浮现，市况淡静，令利率续在低档徘徊。

市场人士指出，由于季底例行的需求不见浮现，市场将焦点转往明日将标售的364天期国库券上。他们指出，尽管近日台湾金融市场出现服贸争议的干扰，但外资上日仍在台股大幅买超71.27亿台币，不见撤出，显示外资留在台湾市场的资金仍多，存续期较短的国库券有望续为外资青睐的标的。

〞服贸的影响看起来还好，外资的钱没有出去，钱还是蛮多的。〞一位外资银行交易员表示。

另名本地银行调度人士指出，外资钱多将令国库券的标售结果不至太差，目前初步判断仍以上次同天期得标利率0.538%为参考指标，上下波动料不过两个基点。

不过在本提存期结束前，将有两期国库券密集标售，总额达到450亿台币，其交割对旬底资金状况的影响也将纳入市场评估。市场人士料以目前的宽松情势看来，国库券交割或让市场略略降低水位，但尚不至于对市况有大幅影响。

台湾央行将在周三标售364天期国库券，预计金额为250亿台币，27日(周四)发行。根据路透访谈六家金融机构认预估决标贴现率小区间将在0.515-0.545%，或落在去年12月标售的同天期国库券0.538%狭幅区间附近。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.386%，上日收0.387%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率因部分天期已跨过季底，成交高位见0.460%，区间在0.380-0.460%，上日区间在0.380-0.420%。

**短票调度平稳**

短票市场方面，票券商指出，本周发票总量不大，加上本提存期来的保守调度，让季底的影响降到最低，今日已早早弥平资金缺口，以到期续作为主，且月内的资金调度已不复见。

〞今天就是少数成交，金额不多，很安静。〞一位大型票券商交易员说。

另一银行交易员指出，目前票券商指标30天的利率虽以0.60-0.61%为主，但少数自保票在积极议价下，仍有0.615%的成交空间。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行周二共发行1,015.5亿台币存单，与今日存单到期金额996.25亿相较，存单发行余额增19.25亿。

本周央行存单到期总额为9,607.55亿台币，其他交易日落点分别为周三2,303.2亿、周四2,202.8亿及周五53亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为223亿台币，累计超额准备为负803亿台币、加计前期1%的超额准备为负286亿台币。

**RP利率不变**

债券市场附买回(RP)利率大致没变。尽管今日有金融债交割，不过并未紧缩市场的资金，季底的紧缩效应也未发酵，整体资金仍旧宽裕。

交易人士指出，今日上海商银金融债交割67亿台币，因金额不大，影响甚为微小。对季底情势，目前各券商虽保守应对，但市场上陆续已出现不少资金提供方，如寿险、银行、投信等皆有跨月资金，因此对月底的情势并不悲观。

〞有交割但影响不大，〞一证券商交易员表示。

他们并认为，近期资金比3月初分配不均的情况更为宽裕，并未因季底的因素令RP利率扬升，不排除进入4月RP利率将再往下。

也有交易员认为，央行的存单余额目前已走升到6兆6,845.1亿台币，有缓慢走高的现象，且是一年半以来的高位。未来央行动态值得观察。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，亦同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，也和上日相同。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。