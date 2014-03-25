更新版 1-中国货币市场：拟通过集中竞价确定回购开盘价，利率有望更客观公允

* 拟对质押式回购开盘价集中竞价--消息

* 初期以隔夜和七天回购为集中竞价品种--消息

* 开盘价确定包括可实现最大成交量利率为开盘价等

* 市场人士称该举措有利于开盘价更公允，更真实反映市况 (新增业内人士评论和更多细节)

路透北京3月25日 - 中国货币市场回购开盘利率偶尔千呼万唤都难出的时代或许一去不复返了。四位消息人士周二对路透表示，全国银行间同业拆借中心拟以集中竞价方式确定质押式回购开盘利率；这一市场化举措，有利于开盘价格更公允化，真实地反映市况。

消息人士称，初期以隔夜和七天回购为集中竞价品种；交易系统在价格优先、时间优先的条件下对所有报价团成员的报价进行撮合匹配。

“去年就说推，现在征求意见，应该是快了。货币市场是基础，集合竞价是推动市场健康发展的重要步骤，这样开盘价就不是单个或少数机构定的啦，更能体现开盘价的客观性。”上海一大型银行交易员说。

她进一步称，开盘价影响很大，此前有机构商量好做一个价格出来，就会影响到市场的情绪和看法，集合竞价减小了此类道德风险。

北京一大型银行交易员亦指出，集中竞价的方式能让开盘价更加公允，更好的反应市场真实的市况，毕竟竞价后开盘价不是一家能够决定的。

消息人士表示，集中竞价开展后，开盘价确定原则包括：可实现最大成交量的利率为开盘价；高于该利率的正回购报价与低于该利率的逆回购报价全部成交；与该利率相同的正回购报价或逆回购报价至少有一方全部成交这三点。

适用的质押券类型包括国债（不含地方政府债）、央行票据和政策性金融债。待偿期五年以下的质押率为98%，待偿期五年以上的质押率为95%。

“为提高匹配效率并体现公平性，单笔报价量最小为1亿(人民币)，最大为5亿，报价量最小变动单位为1亿；单个机构单个集中竞价品种的单边最大报价笔数为5笔。”消息人士透露。

报价团包括国家开发银行 、工商银行 、中信银行 、汇丰银行（中国）和中信证券 等多个类型的50家大中小型机构。

未来集中竞价报价时间为每交易日上午9:00-9:25，该时间段内报价团成员可对已提交报价进行修改或撤销；开盘价公布时间为9:30。