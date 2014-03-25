中国金融：扩大资本市场开放，促进互联网金融健康发展--国务院常务会议

会议并称，将积极稳妥推进股票发行注册制改革，加快多层次股权市场建设，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力。并要培育私募市场，对依法合规的私募发行不设行政审批，鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业，创新科技金融产品和服务，促进战略性新兴产业发展。