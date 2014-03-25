版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 19:13 BJT

中国金融：扩大资本市场开放，促进互联网金融健康发展--国务院常务会议

路透北京3月25日 - 中国国务院周二召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。

会议并称，将积极稳妥推进股票发行注册制改革，加快多层次股权市场建设，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力。并要培育私募市场，对依法合规的私募发行不设行政审批，鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业，创新科技金融产品和服务，促进战略性新兴产业发展。

会议提出要发展的资本市场产品包括：适合不同投资者群体的多样化债券品种、大宗资源性产品期货品种、国债期货等。

会议还称，要强化信用监管，完善系统性风险监测预警和评估处置机制，从严查处虚假陈述、内幕交易、市场操纵等违法违规行为。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐